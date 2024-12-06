В ОСК решили интегрировать производителей судового оборудования

ВТБ приобретет поставщиков судового комплектующего оборудования для их интеграции в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом на встрече с журналистами на форуме "Россия зовет!" рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Мы планируем делать вертикальную интеграцию поставщиков разного рода оборудования. У нас есть список из примерно 30 предприятий, это будет зависеть от финансовых возможностей", – цитирует его слова РБК.

Стенд "Объединенной судостроительной корпорации" Арсенал отечества

Глава ВТБ добавил, что в России есть еще одна верфь, приобретение которой банком возможно. Ее название и статус переговоров по ней топ-менеджер не уточнил.

ОСК перешла во временное управление банка ВТБ по решению правительства осенью 2023 года. Ранее корпорация подчинялась напрямую Минпромторгу. Поводом для введения внешнего управления стали финансовые проблемы корпорации, заключение контрактов по убыточным ценам.

Источник РБК, близкий к Минпромторгу, говорит, что ВТБ в том числе рассматривает активы в области навигационных и пропульсивных систем, изготовления судовых интерьеров.

"Ведутся переговоры о вхождении ОСК в уставный капитал разных компаний через приобретение их долей", – отметил собеседник издания.

Источник на одном из предприятий отрасли считает, что подход руководства ВТБ к отрасли даже амбициознее, чем был у "Роснефти", которая несколько лет назад консолидировала вокруг верфи "Звезда" проектные бюро ("Айсберг", "Лазурит") и построила рядом с ней Приморский металлургический завод.

Другой источник, близкий к судостроительным заводам Санкт-Петербурга, считает, что ОСК необходимо консолидировать производство оборудования непосредственно рядом с верфями, чтобы облегчить логистику, что, по его мнению, сложнее, чем консолидировать финансовые потоки.

В ноябре стало известно о предстоящих переговорах ВТБ и "Роснефти" по покупке судостроительного комплекса "Звезда". Предстоящая сделка согласована президентом Владимиром Путиным, говорят источники РБК в отрасли. Номинальная стоимость самого современного в России судостроительного завода вместе со смежными активами составляет 250 млрд рублей.

В декабре в интервью агентству Reuters Андрей Костин говорил, что общий объем инвестиций в модернизацию верфей Санкт-Петербурга и развитие судостроения на Дальнем Востоке на ближайшие пять–шесть лет оценивается банком в 500–750 млрд рублей. Средства будут направлены из прибыли банка через механизм дивидендов, которые сейчас поступают на счета Росимущества и Агентства по страхованию вкладов.

Еще около 1 трлн рублей потребуется для покрытия дефицита средств ОСК, выявленного по итогам аудита Минфина, о чем Костин говорил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.