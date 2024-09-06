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Дефицит средств ОСК оценили в 1 трлн рублей

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Минфин РФ оценил в 1,029 трлн рублей дефицит денежных средств Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которые необходимы на финансирование ее деятельности, погашение долгов и достройку убыточных заказов. Об этом заявил журналистам председатель Совета директоров ОСК – глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024.

"Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев 8–9 работали и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те пять лет, которые мы будем управлять корпорацией, составляет 1,029 трлн рублей. Это цифры министерства финансов", – цитирует его слова Интерфакс.

Стапель судостроительного завода "Янтарь"

FlotProm.ru, Анастасия Селлер


Эти средства необходимы для финансирования собственной деятельности ОСК, погашения обязательств без источников финансирования и достройки убыточных заказов.

"Это вообще не инвестиция, это нынешнее состояние, чтобы прожить ближайшие пять лет и не завалиться", – отметил глава ВТБ.

Финансовый аудит ОСК уже завершен, его результаты были доведены до руководства правительства и сейчас проходят сверку с Минфином и контрольно-ревизионным управлением кабмина, говорил в июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что ВТБ завершил собственный аудит Объединенной судостроительной корпорации.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин решил передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

По итогам 2023 года выручка ОСК выросла до 400 млрд рублей, однако рентабельность по чистой прибыли оказалась отрицательной – минус 11%. Средняя убыточность в 2011–2023 годах составила 17%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минфин РФ
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Мантуров Денис
Путин Владимир
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