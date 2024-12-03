Глава ВТБ оценил возможные инвестиции в модернизацию мощностей ОСК

Потребности в инвестициях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по проектам модернизации верфей в Петербурге и развития судостроения в Приморье оценивается в сумму до 750 млрд рублей. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава ВТБ Андрей Костин (с осени 2023 года структуры ОСК находятся под управлением банка ВТБ).

"Сегодня приоритетом для нас является модернизация петербургских верфей и развитие судостроения на Дальнем Востоке. Только на эти цели в ближайшие пять–шесть лет нам потребуется от 500 до 750 млрд рублей. При нашем уровне прибыльности, наверное, такие деньги можно собрать. Будем стараться планы выполнять", – сказал он.

Глава ВТБ Андрей Костин Википедия

По его словам, ВТБ намерен поправить финансовое положение ОСК за счет сокращения финансового разрыва, который был определен, за счет внутренней работы, снижения затрат или изменения соглашений, убыточных контрактов. "Там много что можно сделать даже путем переговоров. Но инвестиции, конечно, потребуются существенные", – сказал Андрей Костин.

В сентябре этого года Минфин сообщил, что дефицит денежных средств ОСК, которые необходимы на финансирование деятельности корпорации, погашение долгов и достройку убыточных заказов, составляет 1,029 трлн рублей. Кроме того, ОСК требуется не менее 500 млрд рублей на постройку новой верфи во Владивостоке, а также средства на модернизацию существующих верфей на Северо-Западе страны.

ОСК создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин решил передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.