В Китае представили боевую робособаку

Компания CETC представила боевую робособаку на выставке Airshow China

Компания China Electronics Technology Group (CETC) представила боевую робособаку на международном авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

На выставке показали несколько модификаций робота, включая боевую версию с демонстратором боевого модуля. Этот робот сможет нести стрелковое оружие. Также CETC продемонстрировала машину-носитель, которая способна доставить несколько четвероногих роботов на позиции.

В мае Китай представил вооруженных штурмовыми винтовками роботов-собак в ходе совместных с Камбоджей учений. Робопес Unitree получил специальное крепление для автомата QBZ-95 под патрон калибра 5,8 миллиметра. Робот способен выполнять задачи на протяжении двух-четырех часов.

В том же месяце стало известно, что командование специальных операций морской пехоты США начало испытания роботов-собак, вооруженных винтовками. В ходе тестов они выполняют задачи в ограниченных пространствах и обеспечивают охрану периметра.