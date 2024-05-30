Китай представил роботов-собак на учениях

Китай представил вооруженных автоматами роботов-собак Unitree

Китай представил вооруженных штурмовыми винтовками роботов-собак в ходе совместных с Камбоджей учений, которые состоялись ранее в мае. Об этом пишет Business Insider.

Роботов поставила китайская компания Unitree, выпускающая изделия стоимостью от 2,8 до 100 тысяч долларов. Одного из роботов-собак оснастили специальным креплением для автомата QBZ-95 под патрон 5,8 миллиметра.

Отмечается, что роботы могут выполнять задачи на протяжении двух-четырех часов, передвигаться, лежать и подпрыгивать. Также они способны автономно планировать маршруты и обходить препятствия. Подобные роботы в будущем смогут действовать в условиях городского боя.

Ранее в мае издание The War Zone писало, что Командование специальных операций морской пехоты США начало испытания роботов-собак, вооруженных винтовками. Роботы Ghost Robotics Vision 60 выполняют задачи в ограниченных пространствах и обеспечивают охрану периметра.