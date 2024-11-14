Войти
Lenta.ru

Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

178
0
0
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters.

Военный эксперт Леонков: снаряды для «Пионов» ВСУ могли передать болгары

«Пионы» — это советские самоходные артиллерийские установки, описал военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о характеристиках пушек, их количестве на Украине, а также предположил, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили к ним снаряды.

Ранее стало известно, что США передали Киеву снаряды для «Пионов». Отмечалось, что в 2022 году ВСУ израсходовали запасы советских снарядов для установок, поэтому их не использовали. Позже снаряды поставили из США.

По словам эксперта, «Пионы» используют калибр 203 миллиметра и могут закидывать осколочно-фугасные снаряды такого рода на дальность свыше 30 километров. Он отметил, что снаряды этого калибра обладают большей разрушительной силой, чем снаряды 152 и 155 миллиметров.

«Поэтому зачастую такую артиллерию содержали раньше в ставке Верховного главнокомандования как резерв и применяли только на особо важных направлениях: для разрушения фортификаций, укрепсооружений различных и при штурмовке особо важных населенных пунктов. К тому же были к этой артиллерии калибра 203 миллиметра еще и тактические ядерные боеприпасы, которые могли применяться в ходе общевойскового боя», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Перед началом спецоперации у Украины было около 40 таких артиллерийских установок, сколько их осталось сейчас, сказать сложно, сообщил Леонков.

«У Украины была только часть этих артиллерийских установок. Понятное дело, что советское наследие и проблематику со снарядами 203 миллиметра они решили не только с помощью США, а с помощью бывших стран соцлагеря, где было налажено производство таких снарядов, и, скорее всего, партия этих снарядов изготавливалась в Болгарии. Именно из Болгарии через военную помощь США Украина получала снаряды для советских артиллерийских систем 122, 152 и 203 миллиметра», — высказался эксперт.

Ранее в Минобороны отчитывались о том, что расчетами центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые была уничтожена артиллерийская установка ВСУ в Курской области.

До этого стало известно, что самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» способна поражать артиллерийские системы производства стран НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 06:26
  • 5546
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 03:45
  • 3
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 14.11 00:12
  • 5
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 21:57
  • 1365
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)