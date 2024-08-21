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Названы преимущества российской «Малки»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Известия»: САУ «Малка» способна поражать артиллерию НАТО

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» способна поражать артиллерийские системы производства стран НАТО. Преимущества российской установки назвали «Известия».

«Благодаря мощности боеприпаса и дальности огня "Малка" стала отличным средством контрбатарейной борьбы. Она достает и поражает натовскую артиллерию и подготовленные позиции врага», — пишет издание.

Отмечается, что орудие калибра 203 миллиметра использует снаряды весом более 100 килограммов. Один боеприпас может разрушить многоэтажное здание, а близкие разрывы снарядов «Малки» уничтожают любую бронетехнику, включая танки.

Самоходную пушку 2С7М «Малка» на гусеничном шасси начали выпускать в 1986 году. САУ способна поражать цели активно-реактивными снарядами на дальности более 40 километров. Осколочно-фугасные снаряды «Малки» несут более 17 килограммов взрывчатки.

Ранее представитель холдинга «Высокоточные комплексы» сообщил, что управляемый артиллерийский снаряд для новейшей САУ «Коалиция-СВ» проходит испытания.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
2С7 Пион
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
NATO
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