Как артиллеристы сверхмощных орудий «Малка» громят врага на Авдеевском направлении

В районе Авдеевки у ВСУ одна из самых обустроенных оборонительных линий в зоне проведения спецоперации. Более того, это одна из самых высокоурбанизированных территорий бывшего СССР, и противник активно использует промышленные здания и жилую застройку в качестве оборонительных пунктов. Прорвать такую оборону помогают сверхмощные орудия. «Известия» посетили позиции артиллеристов и увидели, как работают 203-миллиметровые самоходные «Малки» группировки войск «Центр».

Охота за «Хаймарсом»

САУ «Малка» — одно из мощнейших сухопутных орудий, которые состоят на вооружении российской армии сегодня. Орудие калибром 203 мм ведет огонь снарядами весом более 100 кг. Благодаря мощности боеприпаса и дальности огня «Малка» стала отличным средством контрбатарейной борьбы. Она достает и поражает натовскую артиллерию и подготовленные позиции врага.

Она хороша и при взломе укрепрайонов. Один ее снаряд способен полностью разрушить, или, как говорят наши бойцы, «сложить» многоэтажный дом. Даже близкие разрывы уничтожают любые боевые машины, включая танки.

САУ «Малка» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Даже находясь рядом с орудием, чувствуешь его мощь.

— Достанем и «Хаймарс», но его пока еще не ловили, не приходилось, — рассказывает оператор-топогеодезист с позывным Казах.

На счету батареи, где он служит, три уничтоженные американские дальнобойные гаубицы М777.

— Не на моем личном, у батареи, — еще раз подчеркивает Казах.

Погоня за немецкой САУ

На счету артиллеристов — уничтоженная САУ PzH 2000 Panzerhaubitze немецкого производства. За ней они долго гонялись и наконец получили координаты.

— Мы сначала даже не знали, по кому ведем огонь, — вспоминает Казах. — Началась пристрелка. Наверное, снарядов десять выпустили по ней. Потом оказалось, что уничтожили «немца», приятно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Десять выстрелов, о которых говорит Казах, — это около 3–4 минут работы для очень хорошо подготовленных и слаженных расчетов. Любое промедление в работе дает украинской машине шанс уйти или контрбатарейщикам врага нащупать нашу установку и нанести ответный удар.

Военная династия

Казах закончил техникум по специальности геодезиста, но выбрал военную службу. В артиллерии он уже больше пяти лет. Но топогеодезистом стал не сразу. Несмотря на образование, пришлось проходить весь путь — от обычного номера расчета, подносящего снаряды, до работы по специальности.

Казах рассказывает, что, когда он выбрал военную службу, семья гордилась, среди родственников много военных.

— Здесь, в зоне СВО, у меня служит много родственников. И в пехоте тут, и в Белгородской области. Одного брата я потерял, он был офицером, — говорит Казах.

Самоходка в капонире

Огромная самоходка стоит в капонире, сверху прикрытая самодельной крышей и со всех сторон закрытая растительностью и маскировочными сетями. Боекомплект «Малки» находится в погребах, откуда его выгружают только по команде.

При выстреле, когда ствол уходит к корме самоходки, хорошо видно, как вокруг нее поднимается пыль от удара.

Расчет САУ «Малка» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Но командир орудия Юрга утверждает, что работать на «Малке» не сложнее, чем на других, меньших машинах.

— Дома, штабы, блиндажи и укрытия. По ним работаем сейчас. Если мы врага обнаружили и будем по нему бить — ему не позавидуешь, — говорит Юрга.

Сам Юрга служит в армии с 2020-го года, пошел на контракт почти сразу после срочной службы.

— Сначала не привыкшим тяжело справляться, — рассказывает Юрга о работе своего расчёта. — Но мы тут уже очень давно вместе, и в нашем расчете даже двое могут зарядить снаряд, если надо, и потом открыть огонь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Механик-водитель крепкого телосложения со смехом сообщает, что его позывной Худой — это стандартный армейский каламбур. Удачный, кстати. Глядя на Худого, так и хочется улыбнуться.

Сам он родом из Новосибирской области и пошел добровольцем вслед за друзьями, многие из которых служат в зоне СВО.

— В деревне многие подписали контракты и тоже сейчас здесь, говорит он. — Я служил по призыву механиком-водителем, а потом работал трактористом. В этой машине нет ничего сложного, то же самое, что и Т-75, те же самые рычаги, можно сказать, всё одинаковое.

Худой всю взрослую жизнь провел управляя гусеничной техникой, и поэтому не видит ничего сложного в своей сегодняшней военной специальности.

В ожидании достойной цели

При получении цели установка быстро выкатывается на огневую позицию и «присаживается» на задних катках, пока опорная плита не уходит глубоко в грунт. Почти сразу два бойца подносят на подаватель снаряд с помощью специального устройства и устанавливают его.

Даже на ослабленном заряде, которым сегодня ведут огонь по относительно близким целям, чувствуется воздушный удар, намного больший, чем у 152-миллиметровых орудий. А вот с полным зарядом, работать без средств защиты слуха уже совсем некомфортно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В течение нескольких минут с десяток снарядов уходит по направлению к цели и огневой налет заканчивается. Орудие снова маскируют в ожидании «достойной» боевой задачи.

Дмитрий Астрахань