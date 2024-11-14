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ВСУ получили американские снаряды для советских «Пионов»

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС.

Bild: ВСУ получили американские снаряды для советских пушек 2С7 «Пион»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили снаряды американского производства для советских самоходных пушек 2С7 «Пион». Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Отмечается, что ВСУ используют «Пион», который остается самой тяжелой пушкой в мире из эксплуатируемых, у города Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике. «Пион» использует снаряды калибра 203 миллиметра, которые весят около 100 килограммов.

В сообщении подчеркнули, что в 2022 году Киев израсходовал запасы советских снарядов для «Пионов», поэтому установки не использовали. Позже снаряды калибра 203 миллиметра поставили из США.

В годы Второй мировой войны в США выпускали буксируемую гаубицу M115 калибра 203 миллиметра, а в 1950-х была разработана самоходная установка M110, которую активно использовали во время Вьетнамской войны. Эту систему сняли с вооружения армии США только в 1990-х годах, поэтому в арсеналах осталось некоторое количество снарядов калибра 203 миллиметра.

В августе «Известия» писали, что российские установки 2С7М «Малка» благодаря дальности снарядов способны поражать артиллерийские системы производства стран НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Украина
Продукция
2С7 Пион
M110
Проекты
NATO
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