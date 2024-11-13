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В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

NI: в НАТО поражены, что ВКС РФ получают новые партии истребителей Су-35 и Су-57

Североатлантический альянс поражен темпами производства Россией авиации, в частности истребителей, несмотря на западные санкции, говорится в публикации The National Interest (NI).

Как отмечает обозреватель американского журнала Питер Сичиу, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила в Воздушно-космические силы России новые партии истребителей Су-35 и Су-57. Более того, Су-57 впервые оказался за рубежом — на авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае.

Сегодня Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения

Сергей Чемезов

генеральный директор «Ростеха»

Кроме того, указал он, самолет отличается «высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны».


Су-57.
Источник: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Главным преимуществом истребителя Су-57 назвали боевой опыт

Как заявил на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, Су-57 среди иностранных конкурентов выделяет реальный опыт боевого применения. По его словам, Минобороны России на «отлично» оценило то, как самолет показал себя в боевых действиях. «Основные достоинства самолета — мощный комплекс вооружения (...), а также высокая живучесть истребителя в воздухе благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны», — пояснил Михеев.

Боевая машина поднялась в воздух в первый день работы выставки. Истребитель показал публике фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич рассказал, что уже поступили запросы на покупку российских истребителей пятого поколения. По словам чиновника, Россия готова к сотрудничеству по самолету, производство которого требует слаженной работы множества сторон.

Военный эксперт раскрыл главное преимущество Су-57 перед иностранными аналогами

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что одним из них является низкая стоимость истребителя, если сравнивать с американским F-35. «Он очень маневренный и малозаметный, а также имеет реальный боевой опыт, всегда очень удачный», — заметил эксперт.

Как ранее писало издание Military Watch Magazine, ожидается, что в 2024 году выпуск Су-57 увеличится до 20 истребителей, а в последующие годы, возможно, превысит 30 самолетов. По прогнозам, парк Су-57 достигнет 76 истребителей в 2027 году.

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