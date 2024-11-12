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Названо главное преимущество российского истребителя Су-57 перед иностранными аналогами

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: истребитель Су-57 гораздо дешевле иностранных аналогов

Российский истребитель Су-57 обладает рядом преимуществ по сравнению с иностранными аналогами, одним из которых является его низкая стоимость, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Главное преимущество Су-57 перед аналогами Дандыкин назвал «Ленте.ру».

«Это истребитель пятого поколения, он малозаметный, там применяется специальное отражающее покрытие. Это один из самых лучших истребителей, который также может работать вместе с беспилотниками. У него есть и скрытое оружие внутри», — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что ряд других стран, в частности Китай и США, также разрабатывают истребители пятого поколения. При этом, как отметил Дандыкин, российский аналог имеет ряд преимуществ.

Если сравнивать с F-35, то Су-57 гораздо дешевле. Он очень маневренный и малозаметный, а также имеет реальный боевый опыт, всегда очень удачный

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее в «Ростехе» сообщили, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 впервые покажут в летной программе на зарубежной выставке Airshow China 2024.

Глава корпорации Сергей Чемезов отметил, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. «Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны», — сказал гендиректор.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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