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Стали известны шокировавшие НАТО сведения о российских Су-35 и Су-57

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

NI: в НАТО шокированы тем, что ВКС России все еще получают Су-35 и Су-57

В НАТО шокированы сведениями о том, что Воздушно-космические силы (ВКС) России все еще получают истребители Су-35 и Су-57. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (NI) Питеру Сичиу.

«Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить ее военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения», — говорится в публикации по поводу недавно переданных ВКС России истребителей.

Там же отмечается, что, несмотря на санкции, российский Су-57 впервые оказался за рубежом — на выставке Airshow China 2024 в Чжухае (Китай).

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич сообщил, что от иностранных партнеров поступили запросы на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57.

Также в ноябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. По его словам, самолет продолжает модернизироваться, а мощности по его выпуску расширяются.

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