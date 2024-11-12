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Комплекты защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Разработчик: две тысячи комплектов «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

Первые партии штурмовых комплектов средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил разработчик комплектов с позывным Палестинец, передает ТАСС.

«[В зону СВО поставили] штурмовые комплекты средств индивидуальной защиты "Турист. Профессионал 2.0", концепция которых заключается в максимальной противоосколочной защите. Так как 90 процентов поражения сейчас идет осколочно-фугасным методом, и 10 процентов уходит на огнестрельное и минно-взрывное [поражение]», — сказал он на выставке сибирских разработчиков, организованной «Кулибин-клубом» «Народного фронта».

Палестинец отметил, что в зоне СВО находится две тысячи комплектов, которые успешно защищают российских бойцов.

В октябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что бронежилет «Оберег» спас бойца в зоне СВО. Плита жилета задержала крупный осколок.

В том же месяце компания «Триада-ТКО» завершила поставку комплектов модульной разгрузочной системы (МРС) для специального подразделения. Бронеэлементы МРС обеспечивают защиту от пуль и осколков.

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Компании
Ростех
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