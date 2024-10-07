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«Калашников» поставил разгрузочную систему спецподразделению

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Кадр: kalashnikovgroup.ru
Кадр: kalashnikovgroup.ru.

«Калашников»: «Триада-ТКО» завершила поставку комплектов МРС спецподразделению

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») завершила поставку комплектов модульной разгрузочной системы (МРС) для специального подразделения. Об этом сообщили в концерне.

«МРС — это универсальное решение в области средств индивидуальной бронезащиты и экипировки для многопрофильных специальных подразделений. Комплект сертифицирован по классам защиты Бр5, Бр1, С2 и предназначен для защиты туловища и конечностей от воздействия огнестрельного стрелкового оружия и осколочного поражения», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что система построена по модульному принципу, поэтому комплектации изделия можно формировать для выполнения различных задач. Состав экипировки можно менять в зависимости от требуемого уровня бронезащиты, объема снаряжения и эргономики.

Бронеэлементы МРС обладают уровнем противоосколочной стойкости не менее 630 метров в секунду. Также они защищают от пули со свинцовым сердечником патрона калибра 9 на 19 миллиметров. Бронепанели «Армоком» способны выдержать пулю с термоупрочненным сердечником винтовочного патрона с расстояния пять метров.

МРС с бронежилетом «Корсет плюс» оснащена системой распределения веса, которая позволяет перенести часть массы жилета с плеч и спины на пояс и бедра бойца. Комплект МРС поставляют в сумке на колесах, которая помещается в багажник легкового автомобиля.

В августе президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что обновленный всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО версии 3.2 передадут на апробацию.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Армоком
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