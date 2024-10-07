Войти
Lenta.ru

Российский «Оберег» остановил крупный осколок в зоне СВО

152
0
0
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.

«Ростех»: бронежилет «Оберег» остановил крупный осколок и спас солдата

Российский бронежилет «Оберег» спас бойца в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Изделие остановило осколок, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Эти кадры присланы из зоны спецоперации. Российские военнослужащие рассказали, что в ходе штурма крупный осколок боеприпаса попал в бойца. Он ударил в заднюю плиту бронежилета. Она пострадала, не была пробита. Солдат, хоть и получил травму ребер, остался жив», — говорится в сообщении.

Гендиректор завода «Октава», который выпускает бронежилеты, Павел Павленко отметил, что изделия делают с запасом прочности, поэтому они могут выдержать попадание даже крупных осколков.

В сентябре стало известно, что «Оберег» выдержал обстрел из пулемета под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра в ходе испытаний на полигоне.

В марте «Ростех» сообщил о создании модификации «Оберега» для саперов. «Оберег-С» отличает увеличенная площадь защиты от осколков и вес пять килограммов, позволяющие саперу работать сравнительно продолжительное время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Октава ПАО
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"
  • 04.10 19:08
  • 0
Ответ на "Европа взяла «курс на войну»"