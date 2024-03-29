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«Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.

«Ростех»: создана модификация бронежилета «Оберег» для саперов

Тульское предприятие «Октава» создало модификацию бронежилета «Оберег» для саперов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Бронежилет «Оберег-С» отличает увеличенная площадь защиты от осколков и масса пять килограммов, позволяющие саперу работать сравнительно продолжительное время.

«В версии для взрывотехников керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр 1+. Они защищают от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также от осколков и пистолетных пуль», — заявили в госкорпорации.

Экипировка получила защиту паха и внутренней стороны бедра, усиленный ворот и поддерживающий пояс, а также систему полуносилок. В настоящее время изделие проходит испытания.

В декабре прошлого года госкорпорация сообщила, что выпуск российских бронежилетов «Оберег», предназначенных для использования в зоне проведения специальной военной операции (СВО), нарастят из-за высокого спроса.

В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что первую партию бронежилетов «Оберег» опробовали в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Компании
Октава ПАО
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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