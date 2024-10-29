Польша планирует модернизацию своих истребителей F-16

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 23 октября 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 48 комплектов для модернизации наличных истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 52+ Advanced Fighting Falcon ВВС Польши до уровня F-16V (Viper) Block 72. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой продажи оценена в 7,3 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки, и модернизационные работы. Генеральным подрядчиком выступит корпорация Lockheed Martin.

Истребители Lockheed Martin F-16C/D Block 52+ Advanced Fighting Falcon (Jastrząb) ВВС Польши (с) zbiam.pl

Польша имеет в строю 48 истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 52+ Advanced (36 одноместных F-16C и 12 двухместных F-16D), поставленных по программе Peace Sky по линии FMS в 2006-2009 годах. и обозначаемых в ВВС Польши как Jastrząb. В настоящее время польские самолеты подошли ко времени необходимого им среднего (капитального) ремонта, что планируется совместить с их модернизацией. В марте 2024 года министерство национальной обороны Польши впервые официально обнародовало планы модернизации наличного парка F-16, с планами модернизации шести самолетов в год, и с проведением работ на военном авиаремонтном заводе WZL-2 в Быдгоще. Уведомление DSCA впервые конкретизирует намерения модернизации польских F-16 именно в вариант F-16V, что делает, однако, неопределенным вопрос, будут ли работы осуществляться в Польше или в США.

Модификация F-16V Block 70/72 сейчас является самым продвинутым вариантом семейства истребителей F-16 и оснащается новой бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР. К настоящему времени F-16V новой постройки заказали Тайвань (66 самолетов), Турция (40 самолетов), Марокко (24 самолета), Бахрейн (16 самолетов), Словакия (14 самолетов), Болгария (16 самолетов) и Иордания (12 самолетов). Серийное производство F-16V было начато в 2023 году на предприятии Lockheed Martin в Гринвилл (штат Южная Каролина), куда американская корпорация переносит производство F-16 с завода в Форт-Уорт (штат Техас).

Кроме того, к настоящему времени Тайвань, Турция, Греция, Марокко и Бахрейн заключили соглашения на модернизацию в вариант F-16V Block 70/72 своих наличных истребителей - 141 cамолета F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня, 84 F-16C/D Block 52+ и Advanced Block 52+ ВВС Греции, 79 F-16C/D Block 30 и 40 ВВС Турции, 23 F-16C/D Block 52+ ВВС Марокко и 19 F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна. Тайвань стал первым фактическим эксплутантом модификации F-16V - первый закончивший модернизацию до уровня F-16V Block 70 тайваньский истребитель F-16A был формально передан ВВС Тайваня в октябре 2018 года. Сдача модернизированных самолетов ВВС Греции ведется с сентября 2022 года.