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В зоне СВО заметили шведский танк с советским «Контактом»

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Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com
Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com.

В зоне СВО заметили танк Strv 122 ВСУ с динамической защитой «Контакт»

Переданный Киеву шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122), который получил дополнительную защиту, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».



Танк получил элементы разработанной в Советском Союзе динамической защиты «Контакт-1», которой прикрыли борт корпуса и башни. Также Strv 122 оснастили раскладывающимся «мангалом» для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

Strv 122 — это шведская версия немецкого Leopard 2A5, который начали выпускать в 1995 году. Экспортная модификация отличается от базового «Леопарда» наличием дополнительных модулей композитного бронирования, боевой информационно-управляющей системы TCCS и усиленной подвеской. Strv 122 вооружен гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров.

Ранее «Российская газета» писала, что динамическая защита «Нож», которую устанавливают на украинские Leopard 1A5, может повредить броню машины при срабатывании.

В октябре в публикации американского издания Forbes рассказали, что Киев отправил в Курскую область танковые подразделения с лучшей бронетехникой, включая Strv 122 и Leopard 2A6, ослабив другие направления.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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