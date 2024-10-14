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В России оценили дополнительную защиту украинских Leopard 1

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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images.

«РГ»: установленная на Leopard 1 ВСУ защита «Нож» может повредить танк

Динамическая защита (ДЗ), которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают на западные танки Leopard 1, может повредить машину при срабатывании. Возможности дополнительной защиты оценила «Российская газета».

Издание обратило внимание на Leopard 1A5 ВСУ, который оснастили блоками советской ДЗ «Контакт-1» и украинской «Нож». В частности, «Нож» установили на верхнюю лобовую деталь корпуса, а ее стык с нижней деталью прикрыли контейнерами «Контакта».

В публикации отметили, что «Нож», который устанавливали на танки Т-64БМ «Булат», плохо зарекомендовал себя в боевых действиях. «В момент попадания боеприпаса "Нож" взрывался и очень часто выводил из строя сам танк, который экипаж вынужден был бросать. Вероятно, что-то подобное будет происходить и с немецкими машинами», — допустил автор.

Защищенность корпуса базового Leopard 1A5 обеспечивает гомогенная броня толщиной до 70 миллиметров.

Ранее в октябре появились фотографии танков M1A1 SA Abrams ВСУ с дополнительной защитой. Штатный комплект ДЗ Аbrams Reactive Armor Tiles дополнили блоками «Контакта».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
M1 Abrams
Т-64БМ Булат
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