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Появились качественные фотографии «Абрамсов» с «Контактом»

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Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters.

Появились качественные фотографии танков Abrams ВСУ с ДЗ «Контакт»

Танки M1A1 SA Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оснастили дополнительной защитой, показали на качественных фотографиях. На снимки обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».



На фотографиях показаны «Абрамсы» 47-й механизированной бригады ВСУ. Корпус и башню американских машин прикрыли блоками динамической защиты (ДЗ) «Контакт». Советская ДЗ появилась на участках брони без штатной защиты Аbrams Reactive Armor Tiles (ARAT).

Также машины оснащены антидроновой защитой. Один танк получил складной навес, а на вторую машину установили комплект стальных решетчатых экранов.

В сентябре американское издание The National Interest писало, что Киев напрасно потратил время на подготовку экипажей танков Abrams, которые оказались слишком уязвимыми.

В том же месяце в публикации Military Watch Magazine отметили, что большие габариты «Абрамсов» облегчают работу российских военных по их поражению.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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