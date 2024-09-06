На Западе рассказали о недостатках танков Abrams

MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams отличаются большими габаритами, которые облегчают работу российских военных по их поражению. О недостатках американских машин рассказали в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что в интервью с западными СМИ украинские танкисты неоднократно указывали на уязвимость и недостаточную надежность Abrams. «Из-за огромных размеров машин, которые намного больше, чем танки советской разработки, они привлекают к себе особенно большое количество огня, в то время как их гораздо более крупные очертания облегчают прицеливание», — пишет MWM.

В августе в зоне проведения спецоперации заметили очередной уничтоженный M1A1 SA Abrams. Машина несла блоки советской динамической защиты «Контакт», которыми прикрыли корпус и башню.

В июле издание Business Insider писало, что переданные Киеву «Абрамсы» оснащают системами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов-камикадзе, однако они по-прежнему нуждаются в дополнительном бронировании.