В США назвали украинские Abrams напрасной тратой времени

TNI: Украина напрасно потратила время на подготовку экипажей Abrams

Украина напрасно потратила время на подготовку экипажей танков Abrams, которые оказались слишком уязвимыми. Недостатки американских машин назвали в публикации The National Interest (TNI).

«[Российские] беспилотники, часто оснащенные взрывчаткой, уничтожили несколько M1 Abrams, которые были развернуты Украиной. Эти удары беспилотников показали, насколько уязвимы "Абрамсы"», — пишет издание.

Автор отметил, что Вооруженные силы России также используют противотанковые ракетные комплексы «Корнет», которые могут пробить броню «Абрамса». По его словам, тактику применения танков необходимо переосмыслить на основе опыта СВО.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что переданные Киеву танки Abrams отличаются большими габаритами, которые облегчают работу российских военных по их поражению. Американские танки значительно больше советских Т-72 и Т-80. Длина корпуса машины составляет почти 8 метров, а высота — 2,3 метра.