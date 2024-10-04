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В США рассказали об отправке «лучших танков Киева» в Курскую область

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters.

Forbes: Киев отправил в Курскую область лучшие танки — Leopard 2A6 и Strv 122

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в Курскую область танковые подразделения с лучшей бронетехникой в арсенале Киева, ослабив другие направления. Об используемой технике рассказали в публикации американского издания Forbes.

Отмечается, что в Курской области были замечены танки Leopard 2A6 и Strv 122, остающиеся самыми современными модификациями «Леопардов», которые передали Киеву. Эти машины находились на вооружении 21-й механизированной бригады ВСУ.

«Каждый Strv 122 и Leopard 2A6 ценен. В 2023 году Украина получила всего 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии. Не далее как этой весной все 20 или около того уцелевших машин принадлежали к 21-й механизированной бригаде», — пишет издание.

Leopard 2A6, который стал развитием Leopard 2A5, отличается от прошлой модели увеличенной на 1,3 метра длиной ствола орудия. Также машина получила усовершенствованную систему управления огнем. В ходе модернизации масса танка выросла до 62 тонн. Созданная для Швеции модификация Strv 122 также основана на версии 2A5. Танк получил дополнительные модули бронирования, усиленную подвеску и боевую информационно-управляющую систему.

В августе генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard британского и немецкого производства, которые Запад поставляет в качестве военной помощи Киеву, дискредитировали себя в зоне спецоперации.

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