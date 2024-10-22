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В США рассказали о старении танков Abrams

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Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta / Reuters
Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta / Reuters.

NI назвало танки Abrams устаревающими и слишком дорогими

Американские танки M1 Abrams, которые применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современного поля боя. О недостатках машины рассказали в публикации The National Interest (NI).

Как пишет издание, специальная военная операция показала, что танки могут быть беззащитными перед дронами-камикадзе.

«Эти танки [Abrams] дороги, и их трудно воспроизвести из-за полностью разрушенной оборонно-промышленной базы Америки. Более того, "Абрамсы", обещанные Украине, еще не полностью развернуты и не принесут той тактической пользы, на которую рассчитывает Украина», — отметил автор.

Ранее появились фотографии украинских M1A1 SA Abrams с дополнительной защитой. Машины получили блоки динамической защиты «Контакт», которыми дополнили стандартный комплект Аbrams Reactive Armor Tiles.

В сентябре издание Military Watch Magazine писало, что танки Abrams отличаются большими габаритами, которые облегчают работу российских военных по их поражению.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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