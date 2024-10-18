«Станет сущим адом для ВСУ». Париж пообещал Киеву не самые новые истребители

Военкор Коц: истребители Mirage 2000 станут сущим адом для ВСУ

Париж пообещал Киеву передать истребители Mirage 2000. Как сообщил военный корреспондент Андрей Коц, боевые самолеты будут не самыми новыми, поэтому украинские техники получат дополнительную нагрузку.

«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — сказал военкор.

Кроме того, Коц заявил о высокой аварийности «Миражей»: из 614 истребителей, выпущенных с 1983 по 2007 год, в летных происшествиях потеряли 59.

Mirage 2000 могут использовать для пуска ракет класса «воздух — земля»

«Видимо, главное назначение "Миражей" — играть роль носителей крылатых ракет SCALP-EG, французского аналога британских Storm Shadow. Сейчас ими вооружены еще уцелевшие украинские фронтовые бомбардировщики Су-24», — сообщил военный корреспондент.

По его словам, SCALP-EG — это опасное оружие. Ракета с дальностью до 560 километров летит к цели на малых высотах, а также выполнена с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Определено преимущество Mirage 2000 перед F-16

Как отметил автор «Известий», в бою французский самолет с большой вероятностью будет уступать российским истребителям Су-35С поколения 4++. При этом Mirage 2000, уточнил он, обладает более серьезными возможностями, чем F-16 ранних серий, которые поставляют Киеву.

«Миражи» могут использовать менее приспособленные взлетно-посадочные полосы, то есть они менее требовательны к аэродромной инфраструктуре. При этом бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро пришел к выводу, что Mirage не добавят Киеву преимуществ в воздухе.

По мнению Моро, предлагаемые Украине истребители действительно потребуют дополнительных компонентов и персонала для обслуживания самолета. Он подчеркнул, что на одного летчика Mirage приходится десять авиатехников.

Mirage 2000. Источник: Regis Duvignau / Reuters

Французский политик назвал отправку истребителей Киеву актом разжигания войны

«Разжигание войны и коррупции, уничтожение нашей армии, разрушение Франции. Какой позор!» — заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он считает, что военная помощь Киеву не позволит урегулировать конфликт, а лишь эскалирует ситуацию. По его словам, Запад должен способствовать началу мирных переговоров.

Ранее стало известно, что Франция собирается поставить Украине истребители Mirage 2000 в январе-марте 2025 года. Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню отметил, что Париж продолжает готовить и обучать пилотов и механиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).