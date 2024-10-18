Обещанные Киеву «Миражи» назвали «адом для тыловиков»

Коц: обещанные Киеву истребители Mirage станут «адом для тыловиков»

Истребители четвертого поколения Mirage 2000, которые Париж обещает передать Киеву, станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений, обслуживающих различные типы летательных аппаратов. Возможные проблемы при эксплуатации «Миражей» назвал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — пишет он.

Также автор отметил, что «Миражи» отличаются высокой аварийностью. Из 614 истребителей, выпущенных с 1983 по 2007 год, в летных происшествиях потеряли 59. По его словам, украинским техникам придется «очень постараться», чтобы поддерживать летное состояние самолетов, поскольку Киеву пришлют не самые новые истребители.

В июне эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк рассказал, что эффективность Mirage 2000-5 ограничена ракетой класса «воздух-воздух» MICA. По его словам, «Миражи» не смогут противостоять российским системам противовоздушной обороны.