В Европе усомнились в эффективности французских Mirage для Украины

Business Insider: французские истребители Mirage 2000-5 не помогут Украине

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине. С таким мнением выступило издание Business Insider.

По мнению опрошенных авиационных экспертов, истребители Mirage 2000-5 не подходят для использования на Украине.

«Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA», — уточнил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

Специалист отметил, что Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам противовоздушной обороны (ПВО), поскольку самолеты для Украины оснастят ракетами малой дальности.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Киев может использовать истребители Mirage 2000-5, переданные Парижем, для атак на объекты в России, с которых наносились удары по Украине.