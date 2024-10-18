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Названо главное назначение обещанных Киеву «Миражей»

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Коц: обещанные Киеву истребители Mirage могут нести ракеты SCALP-EG

Истребители Mirage 2000, которые Париж обещает передать Киеву, могут использовать для пуска ракет класса «воздух-земля». Возможные задачи самолета назвал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

«Видимо, главное назначение "Миражей" — играть роль носителей крылатых ракет SCALP-EG, французского аналога британских Storm Shadow. Сейчас ими вооружены еще уцелевшие украинские фронтовые бомбардировщики Су-24», — пишет он.

По словам Коца, SCALP-EG — это опасное оружие. Ракета с дальностью до 560 километров летит к цели на малых высотах. Кроме того, изделие выполнено с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. При этом автор предположил, что Киеву передадут небольшое количество ракет, которые стоят около 2,5 миллиона долларов.

Ранее в октябре заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал, что российские истребители Су-35С и Су-30СМ поколения 4++ превосходят французские Mirage 2000.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Mirage-2000
SCALP
Су-24
Су-30
Су-35С
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