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В России рассказали о превосходстве Су-35С над французскими «Миражами»

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ.

Летчик Попов: истребители Су-30СМ и Су-35С превосходят французские Mirage 2000

Российские истребители Су-35С и Су-30СМ поколения 4++ превосходят французские Mirage 2000, которые Париж хочет передать Киеву. Об этом заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал NEWS.ru.

«С такой разновидностью самолетов мы можем справиться. Нельзя на одну ступень ставить Mirage 2000, F-16 и наши Су-35, Су-30СМ. Наш потенциал выше их истребителей на 25-30 процентов. Преимущество за российскими летчиками и за российской техникой», — сказал он.

Летчик подчеркнул, что «Миражи» — это неплохие самолеты, но для их использования нужны другие инфраструктура и технически возможности. По его словам, эти истребители могут усложнить выполнение задач Вооруженным силам (ВС) России, если на них будут летать наемники или добровольцы из стран Запада.

Также Попов добавил, что в арсенале ВС России есть различные системы противовоздушной обороны, которые смогут поразить Mirage 2000.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж передаст Киеву истребители Dassault Mirage 2000-5. Однодвигательные самолеты четвертого поколения могут нести крылатые ракеты SCALP-EG.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
Су-30
Су-35
Су-35С
Компании
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