SpaceX на порядок увеличит скорость Starlink

SpaceX планирует на порядок увеличить скорость Starlink благодаря Starship

Компания SpaceX уведомила Федеральную комиссию по связи США о планах на порядок увеличить скорость системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В заявке, направленной регулятору, утверждается, что пропускная способность спутников поколения Gen2 будет увеличена примерно со 100 мегабит в секунду до 1 гигабита в секунду. Отмечается, что с этой целью аппараты Gen2 будут располагаться на орбитах с высотами 480, 485 и 475 километров вместо 525, 530 и 535 километров, как у спутников поколения Gen1.

По словам главы SpaceX Илона Маска, спутники Gen2 настолько велики, что их массовый запуск возможен только на многоразовой транспортной системе Starship.

Ранее издание сообщило, что в ходе шестых летных испытаний компания SpaceX попробует перезапустить двигатели Raptor корабля Starship в космосе.

В ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 13 октября, удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.