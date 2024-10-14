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SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceX запустила Starship и поймала первую ступень манипулятором Mechazilla

Корпорация SpaceX запустила ракету Starship в пятый испытательный полет. Компания вела трансляцию пуска в X.

В 15:25 по московскому времени Starship в пятый раз стартовала с площадки. В SpaceX полагают, что в будущем сверхтяжелую ракету можно будет использовать для доставки людей на Луну и Марс.

Спустя несколько минут после старта SpaceX впервые удалось возвратить первую ступень на стартовую площадку и поймать ее механизированным манипулятором Mechazilla. В это время двигатели на верхней ступени Starship отключились, и корабль продолжил полет в космосе по инерции.

Вторая ступень Starship попытается совершить повторный вход в атмосферу и приводниться в Мексиканском заливе. Если все пройдет успешно, полет должен продлиться чуть больше часа.

В конце сентября глава SpaceX Илон Маск заявил, что в течение двух лет они планируют отправить на Марс пять беспилотных транспортных кораблей системы Starship. По оценке Маска, успешная посадка кораблей сделает возможной пилотируемую миссию на Марс уже через четыре года.

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