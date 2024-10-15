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Стало известно о планах SpaceX по испытанию Starship

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Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters.

ArsTechnica: в ходе испытаний SpaceX попробует перезапустить Raptor в космосе

В ходе шестых летных испытаний компания SpaceX попробует перезапустить двигатели Raptor корабля Starship в космосе. Об этом стало известно изданию ArsTechnica.

«Вероятно, SpaceX вскоре сосредоточится на демонстрации способности Starship повторно запускать двигатели Raptor в космосе, что необходимо кораблю для того, чтобы покинуть низкую околоземную орбиту и устремиться к управляемой посадке», — говорится в публикации.

Там отмечается, что успешный орбитальные маневры позволят SpaceX использовать Starship для запуска спутников системы Starlink, а также проводить эксперименты с дозаправкой на околоземной орбите, что прокладывает дорогу к миссиям человека на Луну и Марс.

В ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 13 октября, удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.

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