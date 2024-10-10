Заложен португальский многофункциональный корабль

3 октября 2024 года в Галаце в Румынии на судостроительном предприятии Damen Shipyards Galati международной судостроительной группы Damen Shipyards состоялась совместная церемония первой резки стали и официальной закладки для военно-морских сил Португалии инновационного многофункционального корабля А 5209 Dom João II по программе Plataforma Naval Multifuncional (PNM). Корабль должен войти в состав португальского флота во второй половине 2026 года.

Рендерное изображение заложенного для ВМС Португалии перспективного многофункционального корабля А 5209 Dom João II программы Plataforma Naval Multifuncional (PNM) (с) Damen Shipyards Group

ВМС Португалии в июне 2022 года выпустили тендерный запрос на проектирование и строительство корабля Plataforma Naval Multifuncional (PNM), и данный тендер в итоге выиграла международная (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительная группа Damen Shipyards Group c прредложением на базе проекта Damen MPSS 7000. 24 ноября 2023 года ВМС Португалии подписали контракт c группой Damen на техническое и рабочее проектирование и строительство корабля PNM. Общая контрактная стоимость корабля составила 132 млн евро, из которых только 37,5 млн евро выделены из португальского бюджета, а основная доля в 94,5 млн евро финансируется Фондом восстановления и устойчивости Европейского Союза. Строительство корабля ведется на верфи Damen Shipyards Galati в Галаце.

Корабль Рlataforma Navy Multifuncional должен выступать носителем беспилотных летательных и надводных и подводных безэкипажных аппаратов, и в этой связи он получил уникальную авианосную архитектуру со сплошной полетной палубой для БЛА и вертолетов. Полетная палуба с трамплином должна иметь длину 94 и ширину 11 м, при общей наибольшей длине корабля 107,6 м. Полное водоизмещение корабля составит более 7000 тонн.

При общем "авианесущем" облике корабль PNM не является десантным, а, согласно требованиям ВМС Португалии, должен быть фактически комбинацией патрульного корабля и гидрографического и океанографического судна, и предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая охрану морской экономической зоны, наблюдение, поисково-спасательные операции (в том числе подводные), океанографические исследования, подводные исследования, помощь при стихийных бедствиях.

Официально основные задачи корабля сконцентрированы на исследовательских функциях и включают: мониторинг биогеохимического состояния океана и атмосферы; инвентаризация и оценка минеральных ресурсов и всех других невозобновляемых ресурсов на морском дне в морской экономической зоне Португалии; непрерывная инвентаризация биологических ресурсов (возобновляемых ресурсов) и мониторинг их состояния; мониторинг и борьба с нарушениями и незаконными экономическими действиями в морской экономической зоне Португалии; реагирование на стихийные бедствия и техногенные аварии; смягчение вредной деятельности человека в океане (борьба с последствиями загрязнений, такими как макропластики); увеличение общего объема гидрологической и океанографической информации.

Корабль должен быть оснащен дизель-электрической энергетической установкой с двухтопливными дизелями и малошумным малым ходом на электромоторах, движителями выступают две винто-рулевые колонки. Скорость полного хода составит 15 узлов, экономического 10 узлов. Корабль должен нести несколько скоростных катеров, телеуправляемый подводный аппарат, способный работать на глубине до 6000 метров и осуществлять бурение, несколько надводных безэкипажных катеров разных типов, автономные необитаемые подводные аппараты нескольких (по меньшей мере четырех) типов, различные беспилотные летательные аппараты как самолетного, так и вертолетного (квадрокоптерного) типов. Корабль должен быть способен принимать вертолеты и иметь обширный центр связи и управления, а также быть оснащен гидроакустическими средствами.

Особенностью представленного ВМС Португалии предварительного облика корабля является его авианосная архитектура со сплошной полетной палубой для обеспечения полетов БЛА всех типов, с носовым трамплином для облегчения взлета больших БЛА самолетного типа. Совершенно очевидно, что данное решение планируется для БЛА боевого назначения (на первоначальных рендерах на палубе были изображены два БЛА, подобных General Atomics MQ-1C Grey Eagle). Отмечено, что для БЛА разных типов возможно использование катапульт, а также средств торможения и принудительной посадки. Ангар для крупной авиационной техники в корпусе отсутствует. Палуба также предназначена для полетов вертолетов (классов NH90 и AW101). Надстройка корабля выполнена островной по правому борту, причем в ней оборудован ангар для вертолёта класса NH90 и небольшой ангар для БЛА.

На протяжении значительной части длины корабля будет выполнен закрытый ангар для размещения надводных и подводных безэкипажных и необитаемых аппаратов, а также для размещения дополнительных контейнеризированных нагрузок - до 20 стандартных контейнеров, так же возможно размещение в ангаре до 18 автомобилей, загрузка ангара возможна через бортовые лацпорты. Кроме того, в ангаре могут быть оснащены быстроразвертываемые кубрики для размещения 100 человек. Для части подводных аппаратов предусмотрены отдельные ангары.

Корабль будет оснащен доковым отсеком размерами 20 на 10 метров для спуска больших подводных аппаратов водоизмещением до 30 тонн, включая большой НПА с глубиной погружения 6000 м. Также оборудование должно включать 50-тонный подъемный кран, кормовую А-образную стрелу и бортовые подъемники для спуска подводных аппаратов. Для управления беспилотными и безэкипажными средствами планируется иметь отдельный мостик. Вооружение на корабле отсутствует, и, видимо, значительная часть экипажа будет гражданской. Штатный экипаж составит 48 человек, и еще 42 места зарезервированы для операторов и обслуживающего состава БЛА и надводных и подводных аппаратов. Автономность составит 45 суток.

Совместная церемония первой резки стали и официальной закладки на судостроительном предприятии Damen Shipyards Galati международной судостроительной группы Damen Shipyards Group для ВМС Португалии многофункционального корабля А 5209 Dom João II по программе Plataforma Naval Multifuncional (PNM). Галац (Румыния), 03.10.2024 (с) Damen Shipyards Group