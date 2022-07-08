Перспективный португальский многофункциональный корабль

Военно-морские силы Португалии 23 июня 2022 года выпустили официальный тендерный запрос на проектирование и строительство инновационного многофункционального корабля Рlataforma Navy Multifuncional, который должен выступать носителем беспилотных летательных и надводных и подводных безэкипажных аппаратов.

Предварительный облик перспективного многофункционального корабля Рlataforma Navy Multifuncional для ВМС Португалии (с) ВМС Португалии

Начальная конкурсная цена установлена в 94,5 млн евро, срок реализации - три года, и в целом корабль должен быть сдан ВМС Португалии к концу 2025 года.

Согласно требованиям ВМС Португалии, данный корабль должен быть фактически комбинацией патрульного корабля и гидрографического и океанографического судна, и предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая охрану морской экономической зоны, наблюдение, поисково-спасательные операции (в том числе подводные), океанографические исследования, подводные исследования, помощь при стихийных бедствиях.

Официально основные задачи корабля сконцентрированы на исследовательских функциях и включают: мониторинг биогеохимического состояния океана и атмосферы; инвентаризация и оценка минеральных ресурсов и всех других невозобновляемых ресурсов на морском дне в морской экономической зоне Португалии; непрерывная инвентаризация биологических ресурсов (возобновляемых ресурсов) и мониторинг их состояния; мониторинг и борьба с нарушениями и незаконными экономическими действиями в морской экономической зоне Португалии; реагирование на стихийные бедствия и техногенные аварии; смягчение вредной деятельности человека в океане (борьба с последствиями загрязнений, такими как макропластики); увеличение общего объема гидрологической и океанографической информации.

Корабль должен иметь оценочную длину 110 метров и быть оснащен дизель-электрической энергетической установкой с двухтопливными дизелями и малошумным малым ходом на электромоторах. Корабль должен нести два скоростных катера, телеуправляемый подводный аппарат, способный работать на глубине до 6000 метров и осуществлять бурение, несколько надводных безэкипажных катеров разных типов, автономные необитаемые подводные аппараты нескольких (по меньшей мере четырех) типов, различные беспилотные летательные аппараты как самолетного, так и вертолетного (квадрокоптерного) типов. Корабль должен быть способен принимать вертолеты и иметь обширный центр связи и управления, а также быть оснащен гидроакустическими средствами.

Особенностью представленного ВМС Португалии предварительного облика корабля является его авианосная архитектура со сплошной полетной палубой для обеспечения полетов БЛА всех типов, с носовым трамплином для облегчения взлета больших БЛА самолетного типа. Совершенно очевидно, что данное решение планируется для БЛА боевого назначения (на рендерах на палубе изображены два БЛА, подобных General Atomics MQ-1C Grey Eagle). Отмечено, что для БЛА разных типов возможно использование катапульт, а также средств торможения и принудительной посадки. Ангар для крупной авиационной техники, впрочем, по-видимому, отсутствует. Палуба также предназначена для полетов вертолетов (на рендерах изображен NH90). Надстройка корабля выполнена островной по правому борту. Под полетной палубой на протяжении значительной части длины корабля будет выполнен полузакрытый ангар для размещения надводных и подводных безэкипажных и необитаемых аппаратов, а также для размещения дополнительных контейнеризированных нагрузок. Для части подводных аппаратов предусмотрен закрытый ангар ("гараж").

Корабль должен быть оснащен доковым отсеком размерами 20 на 10 метров для спуска больших подводных аппаратов водоизмещением до 30 тонн, включая большой НПА с глубиной погружения 6000 м. Также оборудование должно включать 50-тонный подъемный кран, кормовую А-образную стрелу и бортовые подъемники для спуска подводных аппаратов. Для управления беспилотными и безэкипажными средствами планируется иметь отдельный мостик. Вооружение на корабле отсутстсвует, и, видимо, значительная часть экипажа будет гражданской.

Предварительный облик перспективного многофункционального корабля Рlataforma Navy Multifuncional для ВМС Португалии (с) ВМС Португалии