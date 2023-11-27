Заказан перспективный португальский многофункциональный корабль

24 ноября 2023 года военно-морские силы Португалии подписали контракт с международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group на техническое и рабочее проектирование и строительство инновационного многофункционального корабля Plataforma Naval Multifuncional (PNM), который получит название А 888 Don João II. На церемонии подписания контракта присутствовали премьер-министр Португалии Антониу Кошта и министр обороны Португалии Елена Каррейрас. Корабль должен войти в состав португальского флота во второй половине 2026 года.

Рендерное изображение перспективного португальского многофункционального корабля А 888 Don João II проекта Plataforma Naval Multifuncional (PNM) (с) Damen Shipyards Group

Ранее ВМС Португалии в июне 2022 года выпустили тендерный запрос на проектирование и строительство корабля PNM, и данный тендер в итоге и выиграла группа Damen. Общая контрактная стоимость корабля составила 132 млн евро, из которых только 37,5 млн евро выделены из португальского бюджета, а основная доля в 94,5 млн евро финансируется Фондом восстановления и устойчивости Европейского Союза.

Корабль Рlataforma Navy Multifuncional должен выступать носителем беспилотных летательных и надводных и подводных безэкипажных аппаратов, и в этой связи он получил уникальную авианосную архитектуру со сплошной полетной палубой для БЛА и вертолетов. Полетная палуба с трамплином должна иметь длину 94 и ширину 11 м, при общей наибольшей длине корабля 107,6 м. Полное водоизмещение корабля составит более 7000 тонн.

При общем "авианесущем" облике корабль PNM не является десантным, а, согласно требованиям ВМС Португалии, должен быть фактически комбинацией патрульного корабля и гидрографического и океанографического судна, и предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая охрану морской экономической зоны, наблюдение, поисково-спасательные операции (в том числе подводные), океанографические исследования, подводные исследования, помощь при стихийных бедствиях.

Официально основные задачи корабля сконцентрированы на исследовательских функциях и включают: мониторинг биогеохимического состояния океана и атмосферы; инвентаризация и оценка минеральных ресурсов и всех других невозобновляемых ресурсов на морском дне в морской экономической зоне Португалии; непрерывная инвентаризация биологических ресурсов (возобновляемых ресурсов) и мониторинг их состояния; мониторинг и борьба с нарушениями и незаконными экономическими действиями в морской экономической зоне Португалии; реагирование на стихийные бедствия и техногенные аварии; смягчение вредной деятельности человека в океане (борьба с последствиями загрязнений, такими как макропластики); увеличение общего объема гидрологической и океанографической информации.

Корабль должен быть оснащен дизель-электрической энергетической установкой с двухтопливными дизелями и малошумным малым ходом на электромоторах, движителями выступают две винто-рулевые колонки. Скорость полного хода составит 14 узлов, экономического 10 узлов. Корабль должен нести несколько скоростных катеров, телеуправляемый подводный аппарат, способный работать на глубине до 6000 метров и осуществлять бурение, несколько надводных безэкипажных катеров разных типов, автономные необитаемые подводные аппараты нескольких (по меньшей мере четырех) типов, различные беспилотные летательные аппараты как самолетного, так и вертолетного (квадрокоптерного) типов. Корабль должен быть способен принимать вертолеты и иметь обширный центр связи и управления, а также быть оснащен гидроакустическими средствами.

Особенностью представленного ВМС Португалии предварительного облика корабля является его авианосная архитектура со сплошной полетной палубой для обеспечения полетов БЛА всех типов, с носовым трамплином для облегчения взлета больших БЛА самолетного типа. Совершенно очевидно, что данное решение планируется для БЛА боевого назначения (на первоначальных рендерах на палубе были изображены два БЛА, подобных General Atomics MQ-1C Grey Eagle). Отмечено, что для БЛА разных типов возможно использование катапульт, а также средств торможения и принудительной посадки. Ангар для крупной авиационной техники отсутствует. Палуба также предназначена для полетов вертолетов (классов NH90 и AW101). Надстройка корабля выполнена островной по правому борту, причем в ней оборудован небольшой ангар для БЛА.

На протяжении значительной части длины корабля будет выполнен закрытый ангар для размещения надводных и подводных безэкипажных и необитаемых аппаратов, а также для размещения дополнительных контейнеризированных нагрузок - до 20 стандартных контейнеров, так же возможно размещение в ангаре до 18 автомобилей, загрузка ангара возможна через бортовые лацпорты. Кроме того, в ангаре могут быть оснащены быстроразвертываемые кубрики для размещения 100 человек. Для части подводных аппаратов предусмотрены отдельные ангары.

Корабль будет оснащен доковым отсеком размерами 20 на 10 метров для спуска больших подводных аппаратов водоизмещением до 30 тонн, включая большой НПА с глубиной погружения 6000 м. Также оборудование должно включать 50-тонный подъемный кран, кормовую А-образную стрелу и бортовые подъемники для спуска подводных аппаратов. Для управления беспилотными и безэкипажными средствами планируется иметь отдельный мостик. Вооружение на корабле отсутствует, и, видимо, значительная часть экипажа будет гражданской. Штатный экипаж составит 48 человек, и еще 42 места зарезервированы для операторов и обслуживающего состава БЛА и надводных и подводных аппаратов. Автономность составит 45 суток.

Видео с церемонии подписания контракта (с демонстрацией проекций и сечений по палубам корабля):