«Важная находка». Обломки новейшего российского дрона могли попасть к западной разведке

TWZ: обломки сбитого тяжелого БПЛА «Охотник» станут важной находкой для США

Обломки новейшего российского дрона С-70 «Охотник» в случае, если они попадут к разведке стран Запада, могу стать для них важной и ценной находкой, на что указал автор портала The War Zone (TWZ). Причем выдвинута версия, что они уже оказались в руках западных специалистов.

Ранее стало известно, что «Охотник» был сбит в зоне спецоперации, причем это, предположительно, сделал свой же истребитель Су-57 во избежание его попадания к американской стороне в абсолютно целом виде. Перед этим управление дроном было потеряно.

Уничтожение дрона при угрозе его попадания к противнику назвали обычным делом

По данным автора Тайлер Роговея, С-70 упал около Константиновки в ДНР, на территории, контролируемой ВСУ. Видео падения обломков подтверждает, что на них запечатлен «Охотник», по которому открыли огонь с самолета с близкого расстояния.

Су-57 и тяжелый беспилотник С-70 «Охотник». Источник: techcult.ru

Роговей предполагает, что С-70 использовался в боевых действиях в рамках его продолжающейся разработки. Говоря же о причинах того, почему он был сбит собственным же самолетом, он считает, что операторы могли потерять управление БПЛА, тот отклонился от курса над территорией, контролируемой Украиной. «Мог произойти сбой в системах, и здесь мы говорим об очень плотной среде радиоэлектронной борьбы», — предполагает автор.

Также, по его словам, сбивать собственные беспилотники в случае, если их потеря представляет угрозу безопасности — «обычное явление», и США делали так много раз. «Такой беспилотник как С-70, потерянный на украинской территории в полунеповрежденном состоянии, стал бы огромной проблемой для России, поэтому, похоже, было принято решение уничтожить его. Попадание больших его частей в руки западной разведки было бы большим делом», — добавил Роговей, при этом указав, что его крупные обломки уже были быстро вывезены.

Его обломки могут стать важной разведывательной находкой Тайлер Роговей автор The War Zone

Он также дал характеристику С-70: это тяжелый ударный и разведывательный тактический беспилотник, который способен проводить как самостоятельные операции, так и в паре с другими самолетами (пилотируемыми или беспилотными). Одно из преимуществ — это дальность полета и скрытность, которая делает его менее уязвимым для ПВО.

О потере «Охотника» сообщали известные российские военкоры

5 октября стало известно, что Вооруженные силы России потеряли новейший беспилотник С-70 «Охотник». Об этом сообщили военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы, пишущие о конфликте с Украиной.

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Источник: https://rostec.ru/

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено падение БПЛА. «С мест сообщают: под Константиновкой потерян наш новейший тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник". Видео очевидцев говорят, что это, скорее всего, так — силуэт падающей машины очень похож на силуэт этого дрона», — написал Коц.

Военкор добавил, что, по предварительным данным, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего. «Возможно, произошло нарушение канала связи, и С-70 стал неуправляемым», — уточнил он. Эту информацию подтвердил Telegram-канал «Два майора».