В России сообщили о потере новейшего дрона в зоне СВО. Его мог сбить сопровождавший истребитель

Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший ударный БПЛА С-70 «Охотник»

Вооруженные силы (ВС) России потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник». Об этом сообщили военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы, пишущие о конфликте с Украиной.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «С мест сообщают: под Константиновкой потерян наш новейший тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник". Видео очевидцев говорят, что это, скорее всего, так — силуэт падающей машины очень похож на силуэт этого дрона», — написал Коц.

Предположительно, дрон сбил сопровождавший его истребитель

Военкор добавил, что, по предварительным данным, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего. «Возможно, произошло нарушение канала связи, и С-70 стал неуправляемым», — уточнил он.

Эту информацию подтвердил Telegram-канал «Два майора».

С-70 вышел из зоны боевого дежурства, и его сбил наш же сопровождающий истребитель, чтобы исключить риски увода опытной боевой машины к неприятелю Telegram-канал «Два майора»

Автор канала добавил, что в ходе боевой апробации выявлены ранее неустановленные уязвимости в системе управления беспилотником. После их устранения испытания продолжатся.

ВС России впервые применили БПЛА С-70 в зоне СВО в июне 2023 года

Беспилотник С-70 «Охотник» совершил первый полет в 2019 году. В июне 2023 года стало известно о первом применении дрона по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Уточнялось, что 20-тонный аппарат могли использовать для ударов по объектам в Сумской области.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что построенный по схеме «летающее крыло» беспилотник может работать в паре с истребителями пятого поколения. Аппарат, способный нести несколько тонн боеприпасов, развивает скорость до 1400 километров в час, а практический потолок составляет 18 километров.