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В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

TWZ: обломки сбитого российского БПЛА «Охотник» станут ценной находкой

Обломки сбитого истребителем Су-57 российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

«Его обломки могут стать важной разведывательной находкой», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что «Охотник» — это ведомый Су-57, способный выполнять ударно-разведывательные операции в полностью или частично автономном режиме. Кроме того, новейший российский беспилотник использует стелс-технологию и способен, подобно истребителю, участвовать в воздушных боях.

Роговей пишет, что сбитый «Охотник» напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр. «Попадание больших элементов Су-57 в руки западной разведки было бы большим делом», — уверяет автор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы, пишущие о конфликте с Украиной, сообщили, что Вооруженные силы России потеряли в зоне специальной военной операции новейший тяжелый ударный беспилотник «Охотник».

По их данным, ведомый тяжелый БПЛА был сбит ракетой класса «воздух-воздух» ведущего истребителя Су-57, поскольку, вероятно, «Охотник» стал неуправляемым, а военное ведомство не хотело его попадания к украинской стороне.

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