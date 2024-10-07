В зоне СВО заметили робота с «мангалом»

В зоне СВО заметили роботизированную платформу с антидроновым экраном

Роботизированную платформу с дополнительным экраном для защиты от ударов беспилотников заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке изображен гусеничный робот с «мангалом», который прикрывает машину от ударов дронами-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов.

Беспилотники снаряжают кумулятивными бомбами и противотанковыми гранатами, которые могут повредить или уничтожить даже тяжелую технику. Поэтому уязвимую верхнюю полусферу машин в зоне СВО прикрывают защитными конструкциями.

В сентябре на международной выставке ADEX 2024 в Баку показали модернизированный Т-72, который получил штатный «мангал». Подобным образом повысили защищенность белорусских танков, которые используют для усиления участков государственной границы.

В марте появилось видео, демонстрирующее уничтожение роботизированной платформы THeMIS Вооруженных сил Украины ударом российского FPV-дрона.