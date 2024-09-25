Азербайджан показал свою модернизацию T-72

Азербайджан показал модернизированные Т-72 с израильской электроникой

Азербайджан на международной выставке ADEX 2024 в Баку показал собственную модернизацию танков Т-72, которые оснастили израильскими электронными компонентами. На фотографию машин обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

Танки получили блоки динамической защиты «Контакт-1» и «Контакт-5», которыми прикрыли ослабленные зоны башни и корпуса. Защиту кормы обеспечивают решетчатые экраны, а крыша башни получила «мангал» — конструкцию для защиты верхней полусферы машины от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов.

Также в конструкцию азербайджанских Т-72 интегрировали современные системы прицеливания и управления огнем.

Ранее в сентябре издание Indian Defenсe News писало, что Индия планирует модернизировать и продать свои Т-72. Танки получат современные системы управления огнем, усиленное бронирование и модернизированную силовую установку. Это сделает их более пригодными для ведения боев в современных условиях.