Войти
Lenta.ru

Стало известно о планах Индии модернизировать и продать Т-72

362
0
0
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters.

IDN: Индия планирует модернизировать и продать свои танки Т-72

Индия планирует модернизировать и продать свои танки Т-72. Об этом от неназванного высокопоставленного индийского чиновника стало известно изданию Indian Defenсe News (IDN).

«Модернизация будет включать совместные усилия индийских оборонных производителей и российских поставщиков технологий. Это партнерство является частью более широкой тенденции, в которой Индия стремится поддерживать свои оборонные связи с Россией, одновременно наращивая свои внутренние производственные возможности», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках модернизации индийские танки получат улучшенные системы управления огнем, усиленную броню и повышенную мобильность, что сделает Т-72 более пригодными для ведения боев в современных условиях. Целью продажи танков называется выход Индии на мировой оборонный рынок и получение прибыли.

Ранее издание Defense News сообщило, что Индия закупит 240 высокотемпературных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги для многофункциональных истребителей Су-30МКИ. Двигатели АЛ-31ФП производятся в Индии по российской лицензии. Сейчас локализация производства достигает 54 процентов. В Индии планируют увеличить ее до 63 процентов.

Всего индийская армия располагает около 2500 танками Т-72. Эксплуатировать их Дели начал в 1970-х годах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-30
Су-30МК
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями