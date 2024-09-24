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Белорусские танки получили «мангалы»

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости.

Белорусские танки Т-72Б получили «мангалы» для защиты от дронов

Белорусские танки Т-72Б, которые задействованы в усилении участков государственной границы, получили решетчатые экраны для защиты крыши башни. На фотографию машин обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке изображены Т-72Б с козырьками на башнях, которые называют «мангалами», и цепями. Эти конструкции предназначены для защиты бронетехники от сбрасываемых с беспилотников боеприпасов и ударов дронами-камикадзе. Козырьки получили люки для экипажа.

Отмечается, что Т-72 с дополнительной защитой состоят на вооружении одной из бригад Вооруженных сил Республики Беларусь, которые задействованы в усилении границы.

В августе в «Ростехе» сообщили, что модернизированные танки Т-80БВМ, оснащенные дополнительными защитными конструкциями, почти не имеют уязвимых мест, которые можно поразить дронами с кумулятивными гранатами. Танки оснащают «мангалами» и дополнительными элементами динамической защиты.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
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