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В России оценили защищенность Т-80БВМ от дронов

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Ростех»: модернизированные танки Т-80БВМ почти не имеют уязвимых мест

Модернизированные танки Т-80БВМ, оснащенные дополнительными защитными конструкциями, почти не имеют уязвимых мест, которые можно поразить дронами с кумулятивными гранатами. Защищенность машины оценили в «Ростехе».

Отмечается, что штатная дополнительная защита современных российских танков практически всеракурсная. Динамической защитой прикрыли башню со всех сторон, а двойные экраны защищают борт корпуса. При этом лобовая часть танков изначально хорошо защищена. Также бронетехнику оснащают комплексом «Накидка», который снижает тепловую и радиолокационную заметность машины.

«Такое обилие "тюнинга" — необходимость, продиктованная боевым опытом. В итоге отечественные машины почти не имеют слабых мест, куда их можно поразить дроном, несущим кумулятивную боевую часть, чего не скажешь о танках ВСУ, особенно западных», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что ранее на Т-80БВМ начали устанавливать экраны для защиты верхней полусферы башни и элементы, прикрывающие катки.

Ранее в августе на форуме «Армия-2024» показали российские танки с «лопухами» для защиты кормы башни. Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М оснастили резинотканевыми экранами, которые способны защитить машины от дронов.

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