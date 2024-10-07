Барражирующие боеприпасы семейства Hero.

По заявлениям официальных представителей немецкого оружейного концерна «Райнметалл» (Rheinmetall), руководство предприятия видит значительный потенциал в расширении номенклатуры своей продукции за счет области так называемых барражирующих боеприпасов. С этой целью концерн 11 ноября 2021 года вступил в стратегическое сотрудничество с израильским производителем этой категории высокоточного оружия – компанией UVision Air Ltd.

Как известно, барражирующие боеприпасы (ББ) являются беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), или дронами-камикадзе. Они могут быть запущены без точных координат цели, а затем долго кружить (барражировать) над районом, пока цель не будет обнаружена и атакована. Помимо поражения боевых порядков противника ББ также могут использоваться для ведения воздушной разведки.

Пусковая БПЛА KZO - элемен комплекса WABEP

Около 10 лет назад при поддержке бундесвера и в сотрудничестве с израильской государственной компанией Israel Aerospace Industries немецкие инженеры уже проводили обширные демонстрации комплекса WABEP. Последний характеризовался, как «эффективная система для дистанционного поражения одиночных и точечных целей» и состоял из взаимодействующих между собой разведывательного БПЛА целеуказания KZO (подробнее тут) от Rheinmetall и израильского ББ «Хароп» (Harop). По замыслу разработчиков, KZO осуществлял разведку целей, а «Хароп», затем, поражал их с высокой точностью. Хотя испытания признали успешными, около пяти лет назад бундесвер прекратил программу без объяснения причин.

После конфликта 2020 года в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией отношение к ББ снова изменилось. По оценкам экспертов Rheinmetall, ББ могут применяться как в конфликтах низкой интенсивности с различными угрозами, например, со стороны гражданского населения, так и в боях высокой интенсивности против равного или даже превосходящего противника. Сегодня, ни одно другое средство вооруженной борьбы не может одновременно предложить и высокую точность, и простоту использования, и возможность ведения разведки, и оказание кинетического воздействия на больших дальностях.

Свои планы руководство Rheinmetall и их израильские коллеги представили 12 января 2022 года в Бонне, на торговой пресс-конференции, проходившей под девизом «Смена игры на поле битвы – системы барражирующих боеприпасов». В ходе мероприятия помимо общих взглядов на ББ партнеры подробно изложены особенности конструкции и тактико-технические характеристики семейства ББ «Хиро» (Hero, рус. – «Герой»), разработанного UVision.

Rheinmetall и UVision подписывают соглашение о сотрудничестве

Барражирующий боеприпас как оружие

Как подчеркнули в ходе пресс-конференции специалисты Rheinmetall, несмотря на то, что широкая общественность Германии узнала о существовании этого типа вооружения в период нагорно-карабахского конфликта, ББ нашли широкое распространение, а некоторые из них используются десятилетиями. Так, по словам директора по продажам и маркетингу UVision Д.Л.Ари (Dagan Lev Ari), Армия обороны Израиля применяла первые барражирующие боеприпасы еще в 1982 году. Системы ББ образуют отдельную категорию оружия, сочетающую в себе преимущества противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и ударных БПЛА и устраняющих, при этом, их недостатки.

Ударные дроны обеспечивают длительное время пребывания над районом патрулирования, но они отягощены высокими затратами на приобретение и сравнительно громоздкими процессами запросов на использование. С другой стороны, ПТУРы стоят на вооружении рот и могут быть развернуты довольно быстро. Однако, для их применения требуется точно знать, где в данный момент находится цель. Кроме того, их эффективная дальность стрельбы ограничена несколькими километрами.

В свою очередь, в зависимости от характеристик системы ББ способны зависать (барражировать) над целью от нескольких минут до нескольких часов. Их также можно наводить в районы барражирования без прямой видимости потенциальных целей и использовать там для разведки. Дополнительно, в конструкцию систем может закладываться возможность повторного использования боеприпаса, что окупается, если не удается обнаружить достойных целей или их поражение необходимо прервать по тактическим или гуманитарным соображениям.

По данным израильского эксперта, в зависимости от конструкции ББ можно разделить на три категории. Первая соответствует беспилотнику-коптеру. Такие системы взлетают вертикально и при необходимости снова самостоятельно приземляются. Поскольку молодые солдаты зачастую знакомы с такими типами дронов, они довольно легко осваивают их. Эти системы способны атаковать цели вертикально сверху, не позволяя им укрываться за препятствиями. Кроме того, способность зависать на месте или ждать на крышах зданий предопределяет использование подобных систем в условиях плотной застройки. К недостаткам таких систем специалисты относят, в том числе, сравнительно четкую акустическую сигнатуру, облегчающую их обнаружение. Поскольку и тяга, и маневренность обеспечиваются исключительно винтами, работающими на очень высокой скорости, конструкции таких аппаратов характеризуются соответствующим размером. Другими недостатками являются низкая скорость и короткое время полета (менее часа). Таким образом, и время барражирования, и дальность полета такого ББ-коптера ограничены. Помимо прочего, высока их восприимчивость к ветру.

ББ-коптер Drone-40 от австралийской компании DefendTex

Второму типу соответствует конструкция классического БПЛА самолетного типа. С ней связаны продолжительные сроки и дальности полета. Оптическая и акустическая заметность этого типа, сравнительно мала. Вместе с тем, из-за аэродинамических особенностей конструкции такие системы ББ могут атаковать цели только под плоским углом. По этой причине препятствия и укрытия в непосредственной близости от цели позволяют воспрепятствовать атакам ББ. В зависимости от способа возвращения, повторное использование этого типа систем также ограничено (возможно, если для возвращения используется парашют).

Третий вариант барражирующих боеприпасов основан на типичных конструктивных особенностях управляемых ракет. Однако вместо ракетных двигателей они оснащены более крупными Х-образными крыльями и винтовыми приводами. С такими конструкциями могут быть реализованы как более длительное время барражирования и дальности в целевой области, так и крутые углы атаки.

Барражирующие боеприпасы семейства Hero

При создании семейства ББ «Хиро» (Hero) компания UVision использовала принцип конструкции, близкий к дизайну управляемых ракет. Серия дистанционно управляемых высокоточных боеприпасов «Хиро» разработана для поражения широкого спектра целей. Боеприпасы обладают малой, средней и большой дальностью и временем полета, а также позволяют использовать различные типы боевых частей (БЧ).

Системы могут использоваться независимо от боевой платформы или с опорой на таковую. Система «Хиро» включает в себя соответствующую пусковую установку, боеприпасы и блок управления, а также наземный терминал передачи данных. Системы предлагают пользователям комбинированные возможности для ведения разведки и поражения. Они позволяет обнаруживать, отслеживать и поражать малозаметные цели, состояние и положение которых чувствительны ко времени.

Семейство ББ «Хиро» компании UVision включает в себя несколько моделей, представленных в таблице:

Семейство барражирующих боеприпасов Hero

По утверждению Л.Ари, семейство «Хиро» разработано с нуля в качестве доступных высокоточных боеприпасов, удобных для использования обычными военнослужащими. По взглядам производителя, системы «Хиро» гораздо ближе к управляемым ракетам, чем к дронам. Концепция боеприпаса характеризуется доступной ценой и простотой работы и эксплуатации системы, которую можно безопасно использовать в условиях стресса. Так, при ТТХ, сопоставимых с современными ПТУР НАТО, модель Hero-120 позволяет поражать различные цели, включая основные боевые танки, на дальности до 40 км. При этом, оружие обладает низкой оптической и акустической заметностью, что затрудняет его обнаружение и противодействие, а цена ББ составляет около 60% от стоимости современных ПТУР западного производства.

Для обнаружения и сопровождения цели, ББ от UVision оснащаются комбинацией из камеры дневного видения и тепловизора, что позволяет не только поражать цели в течение всего времени полета, но и выделять («подсвечивать») их для других средств поражения. Кроме того, установка оптических датчиков делает возможным поражение цели независимо от приема сигналов GPS.

К другим преимуществам семейства ББ «Хиро» производитель относит:

Пневматический запуск с использованием сжатого воздуха, который не образует дыма или акустических сигнатур. Одновременно отсутствует шлейф дыма, позволяющий отследить место старта.

Возможность повторного использования, благодаря приземлению изделия на парашюте. Однако, для повторного применения требуется замена батареи, осмотр и переукладка парашюта силами персонала с соответствующей подготовкой.

Простое и интуитивно понятное управление.

Возможность применения в качестве средства разведки.

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По материалам ресурса soldat-und-technik.de