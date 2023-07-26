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Дроны-камикадзе HERO-90 и Viper на Парижском авиасалоне 2023

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Дроны-камикадзе HERO-90 и Viper на Парижском авиасалоне 2023
Дроны-камикадзе HERO-90 и Viper на Парижском авиасалоне 2023.
Источник изображения: invoen.ru

Конфликт между Россией и Украиной подчеркнул необходимость в доступных высокоточных системах, способных заменить во многих случаях ракеты воздушного базирования, которые являются более дорогими и подвергают риску жизни пилотов. По утверждению председателя совета директоров израильской компании  UVision Air Ltd. Яир РАМАТИ (Yair Ramati), текущие тенденции в области барражирующих боеприпасов (ББ) развиваются в двух направлениях: с одной стороны, требуются переносные системы, с другой – необходимы тяжелые изделия дальнего действия, которые устанавливаются на транспортные средства.  На Парижском авиасалоне 2023 uVision представила свою уже известную продукцию серии «Хиро» (дополнительно ), включая новый HERO-90, и также интеллектуальный Viper.

Барражирующие боеприпасы серии «Хиро»

Согласно имеющейся информации, HERO-1250 при общем весе 155 кг имеет дальность полета более 200 км и может находиться в воздухе до 10 часов с 50 кг боевой части (БЧ). С установленным гибридным двигателем, он оснащен тремя электрооптическими (Е/О) подвесками, которые позволяют ему собирать информацию во время полета, также могут быть установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Более легкий, 110 кг HERO-900 несет 30 кг БЧ. Он обладает дальностью свыше 150 км и временем полета до 6 час, имеет аналогичный блок питания и имеет только один E/O подвес. Обе модели запускаются с помощью катапульты.

Следуя запросам некоторых клиентов, которым требовалась промежуточная система между HERO-30 взлетным весом 3,5 кг и HERO-120, uVision разработала HERO-90, который был представлен на Парижском авиасалоне. Вес уменьшен вдвое, на 9 кг при запуске по сравнению с 18 кг HERO-120, в то время как дальность и выносливость немного снижены, соответственно, по дальности до 40 км по сравнению с 60 км и по продолжительности до 45 минут по сравнению с одним часом.

Барражирующий боеприпас HERO-90

Уменьшена БЧ, которая в составляет более 1,5 кг по сравнению с 4,5 кг HERO-120. Считается, что этого вполне достаточно для нейтрализации основных боевых танков, особенно для их поражения в режиме атаки сверху. Его архитектура такая же, как у более крупной системы, с крестообразными крыльями и электрическим двигателем. Круговое вероятное отклонение не превышает 1 метр. По данным производителя, HERO-90 находится на продвинутой стадии разработки. Новый переносной «Хиро» готовится к старту менее, чем за две минуты, что позволит пехоте нести большее количество боеприпасов для заданного веса, его вес с канистрой составляет 12 кг.

В отношении более крупного боеприпаса HERO-120 заявлено, что он полностью разработан и находящийся на вооружении. Модель недавно прошла испытание в новых сложных условиях, в Финляндии при арктических температурах, в то время как другие испытания проводились в Индии, где барражирующие боеприпасы от uVision использовалась на высотах до 5500 м. В последние месяцы в США HERO-120 также запускался с вертолета, открывая новые возможности.

Барражирующий боеприпас Viper

В мае 2022 года uVision приобрела часть акций SpearUAV из Тель-Авива, компании, специализирующейся на разработке автономной технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных летательных аппаратов, действующих в составе роя. На Парижском авиасалоне 2023 года парящий маневренный боеприпас «Вайпер» (Viper, «Гадюка») демонстрировался на крупной международной выставке впервые. Как подчеркивает разработчик, «Гадюка» (дополнительно) предоставляет солдату возможность вести наблюдение с холма или в городских каньонах, оставаясь в режиме зависания в течение достаточного времени, чтобы обеспечить обнаружение цели и, при необходимости, уничтожить («ужалить») её пикированием.

При весе около 2,5 кг «Вайпер» запускается из контейнера с системой запуска. Контейнер можно использовать повторно, просто заменив систему запуска. Как только летательный аппарат покидает контейнер, открываются четыре рукава, каждый из которых оснащен электродвигателем и ротором, которые обеспечивают необходимую подъемную силу, позволяющую дрону оставаться в воздухе около 20 минут. Система работает на максимальной дальности 5 км.

Поднявшись в воздух, «Вайпер» пролетает над целью и по каналу передачи данных транслирует изображение на носимую станцию управления. В передней части дрона расположен Е/О блок, за которым следует полезная нагрузка. БЧ весит около 300 граммов и предназначена для эффективного поражения личного состава, а также слабо защищенных транспортных средств. Двойной визуальный диапазон и инфракрасный датчик позволяют оператору идентифицировать цели. Визуальный поиск осуществляется на высоте около 50 м над землей, чтобы иметь широкий обзор, или ниже, например, в городских районах.

Многозарядная пусковая установка для «Вайпер»

После обнаружения цели, если принято решение ее нейтрализовать, оператор может скорректировать прицел, чтобы максимизировать ущерб. Доступны другие типы боеголовок, такие как менее смертоносные и средства РЭБ. На парижской выставке также демонстрировалась многозарядная пусковая установка с четырьмя готовыми к запуску «Гадюками».

По материалам ресурса edrmagazine.eu

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