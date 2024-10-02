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В Европе построят тренажер для окололунной станции

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Фото: NASA / Wikipedia
Фото: NASA / Wikipedia.

В Европе построят тренажер для перспективной окололунной станции Gateway

Европейское космическое агентство (ЕКА) построит тренажер для перспективной окололунной станции Gateway. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

При создании тренажера планируется использовать наработки, полученные при разработке машины European Enhanced Exploration Exercise Device (E4D), в настоящее время проходящей испытания на Международной космической станции. Оборудование E4D, разработанное датской стороной, позволяет выполнять разнообразные физические упражнения — в частности, силовые тренировки, езду на велосипеде, греблю и перетягивание каната.

В августе издание ArsTechnica со ссылкой на главу НАСА Билла Нельсона сообщило, что исследования на перспективной лунной станции Gateway могут проходить без участия людей.

В марте European Spaceflight обратило внимание на то, что директор по исследованиям человека и роботов ЕКА Дэниел Нойеншвандер опубликовал в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) американской окололунной станции Gateway.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
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