Стало известно о посещаемом характере лунной станции Gateway

В НАСА заявили, что исследования на станции Gateway могут проходить без людей

Исследования на перспективной лунной станции Gateway могут проходить без участия людей. Об этом изданию ArsTechnica стало известно от главы НАСА Билла Нельсона.

«У нас будет не только промежуточная станция [на окололунной орбите] для астронавтов, у нас будет возможность заниматься наукой круглый год, даже когда астронавты не будут на Gateway», — сказал руководитель.

По его словам, американская сторона и их партнеры ставят своей целью не просто возвращение на Луну, а закрепление на ее поверхности. «Мы возвращаемся на Луну, но не для того, чтобы просто отправиться туда. Мы были там. Мы попытаемся выяснить все, что нам нужно разработать, чтобы отправиться на Марс», — сказал Нельсон.

В марте издание European Spaceflight обратило внимание на то, что директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэниел Нойеншвандер опубликовал в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) американской окололунной станции Gateway.