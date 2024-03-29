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Европа показала строящиеся модули американской окололунной станции Gateway

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

European Spaceflight: ЕКА показало строящиеся модули окололунной станции Gateway

Директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэниел Нойеншвандер опубликовал в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) американской окололунной станции Gateway. На снимки обратило внимание издание European Spaceflight.

Два европейских модуля перспективной орбитальной станции, создающейся под руководством США западными странами, строятся на заводе компании Thales Alenia в итальянском городе Турин. «Фотографии являются свидетельством того, как именно ЕКА и европейская промышленность участвуют в [лунной] программе Artemis», — заметил руководитель.

Директор напомнил, что герметичная часть I-Hab объемом десять кубических метров предназначена для проживания астронавтов, посещающих Gateway, и будет включать несколько стыковочных портов, необходимых для соединения с космическими кораблями и другими модулями станции.

Ранее издание сообщило, что ЕКА, Германский аэрокосмический центр и правительство Баварии подписали соглашение о намерении создать Центр управления лунными миссиями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
ESA (ЕКА)
Thales
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