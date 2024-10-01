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Украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели

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Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters.

«Известия»: украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели вместо ударных

Украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели вместо ударных. Об этом «Известиям» рассказал воюющий в Курской области российский боец с позывным Пират.

По его словам, ранее FPV-дрон противника разгонялся и летел на цель, в частности, на военнослужащих. «Это закончилось еще в том году. Этого уже нет. Сейчас он медленно тебя гоняет, танцует вокруг, мучает. Ударного взрывателя у них теперь тоже нет. Там стоит магнитный», — сказал боец.

Пират добавил, что при подлете FPV-дрон реагирует на металлический автомат, после чего взрывается.

Ранее главный конструктор предприятия BRT рассказал РИА Новости, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации получили дульные насадки на автоматы Калашникова (АК), которые позволяют поражать дроны-камикадзе дробью.

В августе госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов.

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Украина
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