«Птицы» удачи: как наши дроны воюют в небе над Курской областью

Российские БПЛА уничтожили новейший зенитный комплекс Crotale и сбили украинский беспилотник «Лелека»

В небе над Курской областью идет самая настоящая война дронов. Бойцы, побывавшие на разных точках фронта, признаются: такой интенсивности использования беспилотников на других участках они не встречали. Нашим операторам БПЛА пришлось вступать в бой с колес, чтобы переломить ситуацию. И это им удается. О том, как был уничтожен новейший ЗРК Crotale, хорошо ли горит натовская бронетехника и почему на передовой ходят с охотничьими ружьями — в репортаже «Известий».

Танцы БПЛА

В подвал вваливается бородатый боец с охотничьим ружьем в руках. Отдышавшись, аккуратно ставит двустволку в угол и разводит руками — «вот так и живем». Без ружья на открытую местность сейчас лучше не выходить, особенно днем. Оно лучше подходит для борьбы с небольшими тактическими беспилотниками, чем Калашников, — благодаря разлету картечи или дроби попасть во вражеский FPV-дрон гораздо проще.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой Источник изображения: iz.ru

Боец снимает шлем и скидывает бронежилет. Это Пират, и он главный охотник за дронами в разведподразделении командира с позывным Аид спецназа «Ахмат».

— Видел в интернете, как наш парень раз семь от дронов уворачивался, — говорит Пират. — FPV разгоняется и летит на тебя, а ты в последний момент отскакиваешь. Это закончилось еще в том году. Этого уже нет. Сейчас он медленно тебя гоняет, танцует вокруг, мучает. Ударного взрывателя у них теперь тоже нет. Там стоит магнитный. Дрону не надо даже врезаться в тебя. Ему просто надо подлететь, а у тебя автомат. Он на металл среагирует и взорвется.

Сидящий рядом боец морщится от упоминания FPV. Видно, что нашу пехоту они достали.

Как сожгли французский Сrotale

В укрытие спускаются еще два бойца. Среди них — командир отряда БПЛА группы Аида с позывным Юрист. Их дроны бьются с противником на суджанском направлении. Юристу надо ехать за отремонтированными БПЛА, но он находит время, чтобы рассказать о ситуации в воздухе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Здесь у противника больше техники и БПЛА, чем на других направлениях, — говорит он. — Обстановка напряженная. В зоне СВО противник находится в позиционной обороне, а тут пошел на штурм. Мы сейчас в основном отрабатываем по бронетехнике, по боевым бронемашинам, которые высаживают десанты. То есть срываем ротацию и уничтожаем технику. Сейчас у ВСУ ее стало меньше, чем в первые дни вторжения в Курскую область.

Юрист объясняет это просто: на других направлениях противник сидит в позиционной обороне, а тут он пошел вперед и выставил бронетехнику — в августе и начале сентября ее серьезно проредили. В один из дней только под Суджей наши бойцы уничтожили порядка 39 единиц.

— Это рекордное количество уничтоженных машин за день на одном направлении в ходе СВО, и наши дроны в этом поучаствовали, — не без гордости говорит Юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой Источник изображения: iz.ru

На счету его подразделения есть уникальная победа. Они уничтожили Сrotale — новейший зенитно-ракетный комплекс французского производства. Всего таких было изготовлено десять, и два из них французы передали ВСУ. И один из них наши бойцы сожгли, как только он выдвинулся на боевую позицию. Его уничтожил расчет из двух операторов — бойцы с позывными Сип и Псих.

— В тот момент они находились в свободном поиске, — рассказывает Юрист. — Искали технику противника и увидели неизвестную машину, выкатившуюся из посадки, она в поле стояла. Они не поняли, что это за техника, но тут же приняли решение атаковать и сожгли ее. Потом с «крыла» (БПЛА-разведчик самолетного типа. — «Известия») дали подтверждение: цель уничтожена. Там работали наши вертолеты, и наши ребята, получается, их спасли от неприятностей. Они нас потом благодарили.

ЗРК Сrotale Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Еще одна победа была одержана в воздухе. Нашим операторам удалось сбить и затрофеить украинский БПЛА-разведчик «Лелека». Такие аппараты залетают глубоко в тыл, где вычисляют позиции нашей техники и ПВО.

— Достали мы его нашим FPV-дроном, — говорит Юрист. — Хотя «Лелеки» летают высоко в отличие от FPV. Потом выяснилось, что у нее аккумулятор был подсажен, они, видимо, из-за этого снизились, и мы смогли «Лелеку» протаранить — взрыва не было, видимо, лопасти задели. Он попал к нам в руки в абсолютно целом состоянии.

Охотник за «Бабой-Ягой»

Бойцы наших передовых подразделений чаще всего сталкиваются с двумя видами БПЛА — FPV-дронами и «Бабой-Ягой». Этот большой беспилотник — изначально агродрон для распыления пестицидов — противник использует в качестве ночного бомбардировщика. Кроме того, он разбрасывает мины на дорогах, чем осложняет перемещение и снабжение войск. Машина серьезная — она может нести четыре 120-мм или шесть 82-мм минометных мин. В ВСУ ее называют «Вампиром».

Наши бойцы устраивают на них засады. Пират давно охотится за «Бабой-Ягой». На его счету уже больше десятка сбитых дронов.

Сбитый БПЛА «Баба-Яга» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— «Бабу-Ягу» они постоянно дорабатывают, — говорит он. — Бензиновый двигатель поменяли на электрический, чтобы она стала тише. Снизу начали крепить бронепластину, чтобы ее труднее было сбить. Но ничего им не помогает, мы справляемся.

Охота за «Бабой-Ягой» — процесс серьезный. Заранее выясняются маршруты дрона, подбирается оружие.

— Сейчас сбиваем их из пулемета с треноги бронебойными пулями, — говорит Пират. — Лучше работать группой. В пару к пулеметчику ставим снайпера, который трассирующими пулями показывает дрон. Главное — побольше в «Бабу-Ягу» накидать: броня не поможет. Да и не обязательно ее пробивать — всегда есть шанс какой-то агрегат или лопасть отстрелить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Против другой нечисти — FPV-камикадзе — бойцы используют гладкоствольное охотничье оружие. И специальные пули.

— Хорошо показали себя специальные патроны с кевларовой нитью, — отметил Пират. — В воздухе такой боеприпас раскрывается, образую крепкую сеть примерно метр диаметром. И шансы уничтожить дрон серьезно повышаются.

Пират жалуется, что в последнее время ценник на них задрали. Один патрон в Курске сейчас стоит 250 рублей, хотя совсем недавно были по 60.

— Дорого, — говорит Пират. — Но что поделать? Приходится покупать. Жизнь дороже.

Против «камикадзе» он советует использовать многозарядный охотничий карабин «Сайга» или многозарядные помповые ружья — все-таки лучше иметь возможность сделать несколько выстрелов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Разговор заканчивается, когда в подразделении начинается вечерняя ротация. Кто-то выдвигается на передовую, кто-то возвращается в тыл на отдых.

Чтобы избежать атак дронов, бойцы стараются перемещаться, как они говорят, «по-серому» — в сумерках. В это время видеокамеры из-за освещения передают не столь четкую картинку, как днем. А тепловизоры вечером хуже видят людей на фоне разогревшихся за день земли и строений.

Богдан Степовой